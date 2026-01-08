Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают в штатном режиме

Производится регулярная очистка перрона, взлетно-посадочной полосы и противообледенительная обработка бортов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московские аэропорты в условиях обрушившегося на столичный регион сильного снегопада пока работают в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС представители воздушных гаваней.

"Работаем штатно", - сказали в справочной службе Шереметьево. Аналогичную информацию предоставили агентству в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Представитель последнего также подчеркнул, что наземные службы работают в усиленном режиме, производится регулярная очистка перрона, взлетно-посадочной полосы и противообледенительная обработка бортов. "Аэропорт работает в штатном режиме", - также подчеркнул собеседник агентства в Жуковском.

Ранее на столичный регион обрушился мощный снегопад. Синоптики не исключают, что на территории Москвы за 12 часов может выпасть почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье - до 40% нормы. "В пятницу, 9 января, в Подмосковье может выпасть 20 мм и более осадков за 12 часов или примерно 40% от месячной нормы, в Москве - 15 мм осадков и более за 12 часов, что составляет примерно 30% от месячной нормы", - сказали ТАСС в Гидрометцентре РФ. Здесь уточнили, что суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Из-за непогоды синоптики объявили в столице и области оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба. Причиной интенсивных осадков метеорологи называют влияние средиземноморского циклона.