СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. В направлении из Крыма задерживаются четыре поезда "Таврия", время задержки составляет от одного до четырех часов. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

"В пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что в направлении из Крыма задерживаются поезда №078С Симферополь - Санкт-Петербург на три часа; №092С Севастополь - Москва на четыре часа; №098С Симферополь - Москва на один час; №076С Симферополь - Омск на два часа.

В ГСЭ добавили, что время задержки в пути может измениться.