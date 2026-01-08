ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На нескольких саратовских трассах ввели ограничения для маршрутного транспорта

Причиной стала неблагоприятная погода, сообщили в региональной Госавтоинспекции
Редакция сайта ТАСС
18:51

САРАТОВ, 8 января. /ТАСС/. Ограничения введены для маршрутных транспортных средств на нескольких участках федеральных трасс в Саратовской области из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничения действуют с 22:00 (21:00 мск) на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (км 160+000 км - 428+295 км), автодороге Р-208 "Тамбов - Пенза" Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан (272+000 км - 299+000 км), трассе Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов (на участке 529+000 км - 617+000 км), трассе Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (на участке 708+000 км - 726+594 км). 

РоссияСаратовская область