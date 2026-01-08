На нескольких саратовских трассах ввели ограничения для маршрутного транспорта

Причиной стала неблагоприятная погода, сообщили в региональной Госавтоинспекции

САРАТОВ, 8 января. /ТАСС/. Ограничения введены для маршрутных транспортных средств на нескольких участках федеральных трасс в Саратовской области из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничения действуют с 22:00 (21:00 мск) на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (км 160+000 км - 428+295 км), автодороге Р-208 "Тамбов - Пенза" Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан (272+000 км - 299+000 км), трассе Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов (на участке 529+000 км - 617+000 км), трассе Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (на участке 708+000 км - 726+594 км).