В День фигурного катания катки посетили почти 13 тыс. жителей Омской области

Катания на всех катках были бесплатными

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 8 января. /ТАСС/. Бесплатное посещение катков организовали 8 декабря во Всероссийский день фигурного катания в Омске, культурной столице РФ 2026 года, и всей Омской области. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-председатель правительства региона Иван Колесник, в праздничных программах приняли участие 12 780 человек.

"Сегодня в Омской области с размахом отпраздновали Всероссийский день фигурного катания. В этом году мы организовали бесплатные катания на всех крупных катках города, а также во всех 32 районах области. Всего 12 780 омичей приняли участие в праздничных программах", - написал Колесник.

Центральной площадкой стал каток "Вектор", который впервые залили в рамках проекта "Зимний Любинский" в историческом центре Омска, который на праздники открыт только для пешеходов. "Подготовили интересную программу с выступлением одной из ведущих фигуристок сборной России, серебряного призера Ростелеком - чемпионата России - 2025, победительницы нашего этапа Гран-при страны этого сезона Дарьи Садковой. Несмотря на мороз, на площадке собралось более тысячи омичей", - отметил Колесник.

Он подчеркнул, что катание на коньках остается одним из самых популярных зимних развлечений у жителей Омской области. Поэтому в регионе каждый год появляются новые ледовые площадки. В этом году впервые был организован каток у спортивно-концертного комплекса "Блинова", где ранее базировался хоккейный клуб "Авангард". Залит лед и на площади Бухгольца у Речного вокзала и в парке "Вокруг света" на Зеленом острове.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, ежегодно это звание присуждается одному из городов России. В 2026 году его получил Омск. Мероприятия охватят не только областной центр, но и весь регион. Всего в Омской области планируется провести порядка 1 тыс. мероприятий, включая 150 событий федерального масштаба. В 2025 году Омск был выбран молодежной столицей страны.