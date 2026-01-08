Аэропорт Внуково подтвердил отсутствие отмен рейсов по метеоусловиям

Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский аэропорт Внуково подтвердил отсутствие отмен рейсов, связанных с метеорологический ситуацией в столичном регионе, а именно - сильным снегопадом. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия: ливневый снег", - отмечается в сообщении. В частности, здесь регулярно проводится патрульная чистка перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. "Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет, возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов", - подчеркивают представители Внукова через официальный Telegram-канал.

Они также рекомендуют перед отправлением в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло авиагавани или по телефону справочной аэропорта. "Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании", - заметили во Внукове. Кроме того, там заверили, что все службы "работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта".

Ранее в справочных службах столичных аэропортов ТАСС сообщали, что воздушные гавани работают в штатном режиме, несмотря на интенсивный снегопад. При этом, как пояснил представитель аэропорта Жуковский, наземные службы работают в усиленном режиме: проводят регулярную очистку перрона, взлетно-посадочной полосы и ведут противообледенительную обработку бортов. "Аэропорт работает в штатном режиме", - также подчеркнул собеседник агентства.

О снегопаде

Ранее на столичный регион обрушился мощный снегопад. Синоптики не исключают, что на территории Москвы за 12 часов может выпасть почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье - до 40% нормы. "В пятницу, 9 января, в Подмосковье может выпасть 20 мм и более осадков за 12 часов или примерно 40% от месячной нормы, в Москве - 15 мм и более осадков за 12 часов, что составляет примерно 30% от месячной нормы", - сказали ТАСС в Гидрометцентре РФ. Там уточнили, что суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

Из-за непогоды синоптики объявили в столице и области оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба. Причиной интенсивных осадков метеорологи называют влияние средиземноморского циклона.