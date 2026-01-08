В Подмосковье просят в снегопад парковаться без помех для спецтехники

Для качественной уборки приходится освобождать внутридворовые проезды от припаркованных автомобилей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти подмосковных городов просят граждан в период сильного снегопада парковать автомобили таким образом, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

"Для качественной уборки дворов и обеспечения проезда коммунальной техники завтра продолжатся работы по освобождению внутридворовых проездов от припаркованных автомобилей", - рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он также призвал граждан не оставлять машины на подъездах к контейнерным площадкам, так как свободный доступ к ним необходим для своевременного вывоза отходов. "Машины, создающие препятствия, будут эвакуироваться. Прошу отнестись с пониманием и заранее выбирать места для парковки, не мешающие работе служб и обеспечению безопасности во дворах", - написал Каторов в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что к уборке снега в округе привлечено более 200 дворников и свыше 70 единиц техники. 9 января, когда интенсивность осадков может увеличиться, помимо штатных рабочих и собственной техники привлекут дополнительные бригады.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова сообщила, что коммунальные службы выведут на дороги 140 единиц техники и свыше 100 рабочих, еще 22 трактора и почти 400 дворников задействуют по линии управляющих компаний. "Уже сейчас идет обработка проезжей части противогололедными реагентами", - заметила она в своем телеграм-канале.

Работа коммунальных служб при интенсивных осадках

Ранее глава Жуковского Андроник Пак в беседе с ТАСС пояснил алгоритм действия коммунальных служб в условиях интенсивных осадков. "В первую очередь будет проводится расчистка дорог, подъездов и подходов к соцучреждениям, остановкам городского транспорта и общественным пространствам, так как важно обеспечить проезд транспорта и машин экстренных и городских служб - скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов", - сказал он. Пак призвал жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам и запастись терпением, заверив, что "снег обязательно будет убран с дорог, дворов и общественных территорий, но на это потребуется время".

Глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале подчеркнула важность поэтапности действий при снегоуборке и отметила, что для ликвидации последствий непогоды на дорогах и во дворах округа планируется выход более 90 единиц спецтехники и 410 дворников. Глава Лыткарино Константин Кравцов, обратившись к автомобилистам, попросил их убрать припаркованные машины, которые затрудняют работу спецтехники и значительно увеличивает время проведения снегоуборочных работ.

До 40% нормы осадков

В Гидрометцентре РФ ТАСС ранее сообщали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. При этом, по словам собеседника агентства, суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркнули синоптики.

Как ожидается, интенсивность обрушившегося на регион снегопада будет нарастать в течение вечера и предстоящей ночи. В общей сложности в период с 21:00 8 января до 21:00 9 января синоптики прогнозируют, что в столице и окрестностях количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, как отмечали в Гидрометцентре РФ, может стать рекордным в разрезе суток не только с начала года, но и за весь осенне-зимний сезон.

Из-за непогоды синоптики объявили в Москве и области оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.