Штрафы за нарушения при перевозке детей удвоились

Юридическим лицам грозит наказание вплоть до 200 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закон об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств вступает в силу с 9 января. Как следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС, размер штрафов вырос в два раза.

Изменения коснулись ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей.

Как пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, в соответствии с изменениями, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица водители понесут ответственность за правонарушение как юридические лица (то есть обязуются выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей). Что касается водителей такси, работающих как самозанятые, то они понесут ответственность в качестве должностных лиц (штраф 50 тыс. рублей).

Эксперт отметил, что "увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел)". Машаров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно в части перевозки детей. "От этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", - резюмировал он.