В Госдуме рассказали о возможной отмене виз с еще четырьмя странами Африки

В список вошли Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини, сообщил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность взаимной отмены виз с четырьмя государствами Африки в дополнение к уже существующим "безвизовым" странам на континенте. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией - до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини - до 30 дней", - сказал парламентарий.

"Африка - не массовое направление (за исключением Египта), но своего туриста она находит", - подчеркнул Тарбаев.

Он отметил, что уже сейчас полностью безвизовыми для россиян являются целый ряд африканских стран - различное количество дней (от 15 до 90) можно находиться без виз в Марокко, Намибии, Тунисе, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикии, Анголе, Ботсване, Малави, Сан-Томе и Принсипи и на Сейшельских островах,

Ранее ТАСС сообщал, что, по словам Тарбаева, всего по итогам 2025 года полностью безвизовый и условно безвизовый въезд - с упрощенным порядком оформления виз - россиянам доступен в 120 стран и территорий мира.