Пик снегопада в Москве может прийтись на период с 06:00 до 12:00 мск

Прирост снега может составить до 5,5 см

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пик сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье минувшим вечером, может прийтись на период с 06:00 до 12:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что в период с 06:00 до 09:00 мск прирост снега может составить до 5,5 см, такой же прирост прогнозируется и с 09:00 до 12:00 мск", - сказал собеседник агентства. После этого, согласно прогнозам, интенсивность осадков начнет постепенно снижаться.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что в общей сложности с 21:00 мск 8 января по 21:00 мск 9 января в столице и по области может выпасть до 20-25 мм осадков, а прирост снега составить 25-35 см. "При этом только с 09:00 мск до 21:00 мск ожидается прирост снежного покрова на 18 см", - заметил собеседник агентства.

О работе аэропортов

Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на сильный ливневый снег. По данным Росавиации, отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано, а за период с 18:00 до 00:00 мск воздушные гавани столицы обслужили суммарно на прилет и вылет 354 рейса. "Аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды", - отмечало ведомство в своем телеграм-канале. В частности, в воздушных гаванях проводится чистка перронов, стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

О работе коммунальщиков

Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада. Как сообщил комплекс городского хозяйства мэрии, в полночь специалисты приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. Эту работу планируют повторять по мере необходимости. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге в непогоду: строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - отмечает комплекс через свой официальный телеграм-канал.

О работе спецтехники

Власти городов Подмосковья в свою очередь обратили внимание граждан на необходимость парковки автомобилей таким образом, чтобы не мешать спецтехнике. В частности, глава Ленинского округа Станислав Каторов предупредил, что для качественной уборки дворов продолжится работа по освобождению внутридворовых проездов от припаркованных машин. Он также призвал граждан не оставлять автомобили на подъездах к контейнерным площадкам. "Машины, создающие препятствия, будут эвакуироваться, прошу отнестись с пониманием и заранее выбирать места для парковки, не мешающие работе служб и обеспечению безопасности во дворах", - написал Каторов в своем телеграм-канале.

Глава Лыткарина Константин Кравцов также через свой телеграм-канал обратился к автомобилистам и попросил их убрать припаркованные машины, которые затрудняют работу спецтехники и значительно увеличивают время проведения снегоуборочных работ.

Об алгоритме уборки

В свою очередь глава Жуковского Андроник Пак в беседе с ТАСС пояснил алгоритм действия коммунальщиков при снегопаде: "В первую очередь проводится расчистка дорог, подъездов и подходов к социальным учреждениям, остановкам городского транспорта и общественным пространствам". По его словам, властям необходимо обеспечить проезд транспорта и машин экстренных и городских служб, а именно - медиков, полиции, пожарных, МЧС и коммунальщиков. В этой связи Пак призвал жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам и запастись терпением, заверив, что "снег обязательно будет убран с дорог, дворов и общественных территорий, но на это потребуется время".

Глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале тоже пояснила поэтапность действий при снегоуборке, отметив, что для ликвидации последствий непогоды планируется выход более 90 единиц спецтехники и 410 дворников.

О возможном рекорде

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - подчеркивали синоптики.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.