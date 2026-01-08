Ответственность за дезертирство бывших заключенных усилили

Условно освобожденным от уголовного наказания грозит до 20 лет колонии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закон об усилении уголовной ответственности за дезертирство и уклонение от службы для условно освобожденных от уголовного наказания вступает в силу с 9 января, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2025 года. Вступившие в силу изменения устанавливают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания условно или в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку в срок без уважительных причин на службу в течение 2-10 суток в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для указанных военнослужащих.

За самовольное оставление части сроком от 10 суток до одного месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для таких лиц предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Самовольное оставление части на срок более месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта может повлечь за собой от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для бывших заключенных может повлечь за собой также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.