ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Ответственность за дезертирство бывших заключенных усилили

Условно освобожденным от уголовного наказания грозит до 20 лет колонии
Редакция сайта ТАСС
23:40

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закон об усилении уголовной ответственности за дезертирство и уклонение от службы для условно освобожденных от уголовного наказания вступает в силу с 9 января, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2025 года. Вступившие в силу изменения устанавливают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания условно или в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку в срок без уважительных причин на службу в течение 2-10 суток в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для указанных военнослужащих.

За самовольное оставление части сроком от 10 суток до одного месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для таких лиц предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Самовольное оставление части на срок более месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта может повлечь за собой от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для бывших заключенных может повлечь за собой также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 

Россия