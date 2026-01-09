Эксперт Бокерия: ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям благоприятна

Люди доверяют врачам, заявил главный внештатный специалист Минздрава

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям в России на текущий момент является благоприятной, увеличилась и степень доверия между врачом и пациентом. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.

"В целом ситуация [по сердечно-сосудистым заболеваниям в РФ] благоприятная, потому что больные все больше и больше доверяют врачебному персоналу, который, безусловно, повышает свой запас знаний. Я - президент ассоциации сердечно-сосудистой хирургии в России, мы ежегодно проводим мероприятия, куда съезжается абсолютное большинство врачей, оперирующих на сердце, выступают с докладами. Кто не выступает, тот внимательно слушает и воочию перенимает опыт. И в регионах проводят свои конференции, что очень важно", - сказал он.

Бокерия добавил, что ежегодно проводятся мероприятия с большим количеством врачей, оперирующих на сердце. Они выступают с докладами, где делятся своим наработанным опытом. "Мне кажется, что мы на правильном пути", - сказал Бокерия.

Полный текст интервью будет опубликован 11 января в 11:00.