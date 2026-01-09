В Запорожской области в 2025 году к газу подключили более 500 домов

Специалисты построили более 3 км газопроводов

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Специалисты за 2025 год в Запорожской области подключили более 500 частных домовладений к газу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"Наши сотрудники за минувший год подключили 526 частных домовладений к газу. Кроме того, в рамках мероприятий по догазификации и технологическому присоединению домовладений граждан было построено более 3 км газопроводов", - отметили в министерстве.

При этом уровень газификации в регионе остается достаточно низким - менее 50%.