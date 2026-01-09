В Роскачестве заявили, что россияне выбирают менее алкогольные вина

Также растет доверие к отечественным напиткам, указал Максим Протасов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Предпочтения россиян в последние несколько лет сдвигаются в сторону легких, менее алкогольных вин. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Мы несколько лет наблюдаем сдвиг предпочтений в сторону более легких, менее алкогольных красных и белых вин. Растет интерес и к безалкогольным винам, что, безусловно, связано с общим трендом на здоровый образ жизни", - сказал он.

Также все больше потребителей выбирают вина с меньшим содержанием сахара, что подтверждает и статистика: доля полусладких вин в производстве за три квартала упала с 49,8% до 46,5%, отметил Протасов.

Кроме этого, растет доверие к отечественному вину. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 57% россиян положительно его оценивают, а 27% считают более качественным, чем зарубежное. Еще одним трендом Протасов назвал популярность вина в альтернативной упаковке.

"И третий заметный тренд - рост популярности вин, особенно игристых, в малой таре и альтернативной упаковке - например, в жестяных банках. Это удобный формат, и спрос на него может расти при надлежащем качестве. Мы учитываем это и в рамках "Винного гида России" отдельно исследуем вина в такой упаковке", - рассказал глава Роскачества.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.