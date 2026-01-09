В Карелии число обучающихся в школьных технопарках выросло почти до 5 тыс.

Показатель увеличился на 23%

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Число детей, занимающихся в технопарках "Кванториум" в Карелии, за год выросло на 23% и составило более 5,1 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования и спорта региона.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

"В рамках национального проекта "Образование" в пяти общеобразовательных школах Петрозаводска созданы школьные технопарки "Кванториум". В 2025 году их мероприятиями было охвачено 5113 человек, то есть на 23% больше, чем годом ранее", - сообщили агентству.

По данным министерства, технопарки с 2019 по 2024 год были созданы в школах № 2, 39, 55, а также в Университетском лицее и лицее № 40. Туда приобрели современное оборудование для изучения естественнонаучных дисциплин, математики и информатики, а также программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей.