В России подготовят закон о защите данных Росреестра о недвижимости

Поправки должны быть представлены правительству в августе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти РФ в 2026 году разработают правовой механизм, запрещающий создание сайтов с доступом к пространственным данным о недвижимости, земельных участках и кадастровой информации, содержащихся в Росреестре. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Поправки должны установить запрет на создание сторонних сайтов (приложений), предоставляющих доступ к картографическим сервисам Росреестра. Изменения будут внесены в закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также статью 12 закона "О государственной регистрации недвижимости".

Ответственными за подготовку и сопровождение законопроекта назначены Росреестр и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Поправки должны быть представлены правительству в августе. В ноябре проект закона, в соответствии с документом, должен быть внесен в Госдуму.