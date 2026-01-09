Рекомендации Заполярья по наблюдению за китами применят в других регионах РФ

По словам проректора МАУ Антона Юрманова, наблюдение за китами становится популярнее любительской рыбалки

МУРМАНСК, 9 января. /ТАСС/. Рекомендации по тому, как безопасно для животных и людей наблюдать за морскими млекопитающими и птицами, которые разработали в Мурманской области, могут быть распространены и на другие регионы России. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы, проректор Мурманского арктического университета (МАУ) Антон Юрманов.

"Рекомендации по наблюдению за морскими млекопитающими, морскими и водными птицами в рекреационных целях, которые мы доработали по поручению правительства Мурманской области, могут быть применены и в других регионах России с учетом местной специфики. Сейчас, например, ведем переговоры с коллегами с Камчатки. Наша команда, используя полученный опыт, готова помочь доработать уже имеющиеся в регионе правила. После того как мы поймем, как работают рекомендации в разных регионах, можно будет говорить о подготовке уже федеральных правил", - рассказал Юрманов.

Он добавил, что в Мурманской области необходимость подобных правил уже назрела - в регионе активно развивается туризм, в том числе направленный на наблюдение за морскими животными. Флот прогулочных судов в той же Териберке кратно растет, а у некоторых из них уже расписаны морские прогулки на весь 2026 год. Наблюдение за китами становится популярнее любительской рыбалки.

"Из нашего предосторожного подхода к окружающей среде мы должны реагировать на это. Мы понимаем, что люди, которые посещают Мурманскую область, в том числе иностранцы, не приезжают, чтобы сделать жизнь морских млекопитающих хуже. Они приезжают, чтобы понаблюдать за животными в их естественной среде обитания, это действительно яркое событие в жизни и важная часть экологического образования. Капитаны также могут быть искренними в своих заблуждениях и ошибочно интерпретировать поведение животного, приближаясь к нему, в то время как, на самом деле, оно пытается уйти от контакта. Просветительская работа ведется учеными на добровольных началах уже несколько лет, но мы можем систематизировать ее вместе с правительством Мурманской области", - подчеркнул Юрманов.

Туристическая нагрузка

Выполнение туроператорами предлагаемых рекомендаций поможет не просто сохранить спокойствие животных в прилегающих к Мурманской области морских водах, но и начать исследования по допустимой туристической нагрузке. Поскольку пики туристической активности в регионе совпадают с наиболее уязвимыми периодами в жизни животных, нагульным - у китов, щенков - у ластоногих, гнездования - у птиц. Юрманов отметил, что чем меньше человек будет злоупотреблять терпением животных и провоцировать их покидать привычные места обитания, тем выше шанс, что и наши потомки смогут насладиться встречами с уникальной природой.

"В вопросах наблюдения за животными в естественной среде мы можем отметить определенную инфляцию впечатлений. Когда-то увидеть хвост кита даже на расстоянии в 100 метров - было большой удачей. Затем 50 метров с борта лодки может показаться мало, хочется приблизиться к этим исполинам ближе и находиться с ними непосредственно в воде. И это не плохо, но инфляция впечатлений не должна провоцировать все большие компромиссы. Здесь нам нужно вместе с туристическим сообществом провести академически обоснованные границы, за которыми есть вполне реальные угрозы безопасности как наблюдателей, так и самих животных, пусть и не явные с первого взгляда. А туристы, как показывает мировая практика, с большим удовольствием участвуют в наблюдениях, которые не несут риски для животных", - заключил Юрманов.

О туризме и МАУ

Уникальная природа Кольского Заполярья с каждым годом притягивает все больше гостей - ежегодно сотни тысяч туристов стремятся увидеть китов, тюленей, птичьи базары и других представителей арктической фауны в их естественной среде обитания. Многие в погоне за красивыми фотографиями и видео подходят слишком близко к животным, рискуя нанести им травму и подвергая опасности людей, находящихся на борту судна. В 2025 году у берегов реки Териберки был замечен кит с ранением от винта катера, зафиксированы случаи разгона туристами птичьих базаров.

МАУ создан в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области. По поручению президента России Владимира Путина, при поддержке правительства региона и крупных предприятий на базе вуза в рамках национального проекта "Молодежь и дети" реализуется федеральный проект по созданию современного студенческого кампуса. Университет по поручению правительства Мурманской области выступил консолидатором в подготовке рекомендаций по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами.