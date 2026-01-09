В Госдуме похвалили сериалы про врачей за реалистичность

Такие проекты помогают зрителям понять, что медицина - это сложный и во многом непредсказуемый процесс, объяснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сериалы о врачах в целом положительно влияют на восприятие медицинской профессии и помогают зрителям лучше понять сложность работы медиков. Такое мнение в интервью ТАСС высказал врач-хирург, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"На мой взгляд положительное влияние оказывается, очень реалистично в сериалах передаются вопросы с историями болезни, с тем, как пациент попал к врачу, как его лечили, как вылечили, вот это чудо излечение. Это плюс для авторитета врачебного, врачебной специальности, врачебного сообщества", - сказал Леонов.

По его словам, такие проекты помогают зрителям понять, что медицина - это сложный и во многом непредсказуемый процесс.

"Это не автосервис, куда пришел, поменял колесо и поехал дальше. Это машина, она понятна, ее человек сделал. А человеческий организм до конца-то не изучен. И есть много вопросов, которые требуют изучения, и они возникают все больше", - отметил парламентарий.

При этом Леонов обратил внимание на то, что в сериалах нередко показывают и ситуации, когда помочь пациенту невозможно из-за отсутствия эффективных методов или лекарств, что, по его словам, также соответствует реальной медицинской практике.