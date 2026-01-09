В Саратовской области хотят обеспечить качественным интернетом 13 тыс. человек

Планируется разместить базовые станции сотовой связи более чем в 40 населенных пунктах региона

САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Строительство базовых станций в 2026 году планируется более чем в 40 населенных пунктах в Саратовской области, что позволит обеспечить качественным интернетом около 13 тыс. жителей. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"В 2026 году планируется дополнительно разместить базовые станции сотовой связи более чем в 40 населенных пунктах области, в которых проживает 13 тыс. человек и в настоящее время отсутствует доступ к сети Интернет в современном стандарте LTE (4G)", - сказал собеседник агентства.

По его информации, в 2024-2025 годах качество сотовой связи и интернета улучшили более чем в 390 малонаселенных пунктах, где проживает свыше 126 тыс. человек. В том числе в 122 деревнях и селах доступ к LTE (4G) появился впервые благодаря размещению базовых станций. Министр отметил, что к концу 2025 года почти во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 человек создали инфраструктуру подвижной радиотелефонной связи, а также обеспечили покрытие стабильного сигнала сотовой связи и высокоскоростного мобильного доступа к интернету.

"Более 99% населения области имеют возможность пользоваться услугами мобильной связи в стандарте LTE (4G). Количество малонаселенных пунктов, где отсутствует покрытие высокоскоростного доступа к сети интернет, значительно сократилось с момента начала реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства и составляет уже менее 70 сел и деревень. С учетом квоты федерального проекта и планов операторов в течение 2026-2027 годов в данных населенных пунктах также появится инфраструктура связи и доступ к интернету", - заверил Старков.