"Аэрофлот" выполняет рейсы без существенных изменений в расписании

Из-за непогоды в Москве задержали три перелета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы без существенных изменений в расписании в условиях сильной снежной бури в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В условиях аномального снегопада в московском регионе "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы без существенных изменений в расписании <...> На текущий момент из-за неблагоприятных погодных условий в Москве задержано три рейса. Возможно увеличенное время ожидания облива воздушных судов в пиковые моменты разлета рейсов из-за возросшей нагрузки на наземные службы аэропорта", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

Пассажиров просят заблаговременно планировать приезд в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании "Аэрофлот", а также за объявлениями по громкой связи. Ожидающих рейсы пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, отметили в пресс-службе авиакомпании.