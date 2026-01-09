Решетников исполнил мечту мальчика из Севастополя в рамках "Елки желаний"

Данил Козачок хотел побывать в роли пожарного, попасть на экскурсию в пожарную часть и посмотреть, как там все устроено

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 января./ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников исполнил мечту 11-летнего Данилы Козачка из Севастополя в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Мальчик мечтал побывать в роли пожарного, попасть на экскурсию в пожарную часть и посмотреть, как там все устроено, а также поближе рассмотреть форму пожарного и посидеть в пожарной машине. Его мечта сбылась, мальчик посетил 1-ю пожарно-спасательную часть 1-го ПСО ФПС ГПС 1-го Главного управления МУС России по городу Севастополю и встретился с начальником главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.