Фальков исполнил мечту участника "Елки желаний" о встрече с палеонтологами

Артемию Сычеву 14 лет, он с раннего детства интересуется динозаврами, их историей и жизнью

Редакция сайта ТАСС

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков исполнил желание школьника Артемия Сычева из Пскова, который мечтал встретиться с палеонтологом. Записку с желанием мальчика министр ранее снял с "Елки желаний".

Артемию 14 лет, он с раннего детства интересуется динозаврами, их историей и жизнью. В три года Артем получил в подарок первую фигурку динозавра и с тех пор не утратил интереса: активно занимается самообразованием в этой области, собирает коллекцию книг, мечтает стать палеонтологом.

Встреча состоялась в Палеонтологическом музее им. Ю.А. Юрлова в Москве. В ней приняли участие Фальков, Артемий, его мама Надежда Юрьевна и бабушка Ольга Анатольевна. Директор Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, академик РАН Алексей Лопатин и экскурсовод-палеонтолог Наталья Федосеева провели для гостей экскурсию по залам музея, которые отражают разные этапы развития органического мира Земли, от самых древних до современных. Артем из первых уст узнал о задачах науки, ее истории и практической пользе.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздник становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.