Глава Минпромторга осуществил мечту мальчика посетить Янтарный комбинат

Ребенок рассказал, что всегда восхищался красотой и историей происхождения камня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках акции "Елка желаний" помог исполнить мечту 11-летнего Ярослава из Ульяновска.

Мальчик мечтал побывать на Калининградском янтарном комбинате. По его словам, он всегда восхищался красотой и историей происхождения янтаря. Впервые познакомившись с камнем, мальчик заинтересовался, как и где его добывают. Ярославу и его маме провели индивидуальную экскурсию по музею предприятия, где мальчик смог еще больше узнать о янтаре.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.