Чекунков исполнил желание мальчика из Луганска, который мечтал о телескопе

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики пожелал здоровья и счастья семье ребенка

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетнего Тимофея из Луганска, который хотел получить в подарок телескоп. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Я тебе желаю, чтобы твои желания сбывались. Крепкого здоровья и счастья тебе и твоей семье. Я когда был в твоем возрасте, мне дедушка Федя, мой ветеран-фронтовик, рассказывал, что его сестра в городе Красный Луч жила. Сейчас родственники в Донецке у нас живут, так что мы все дети нашей одной большой великой страны. Я желаю тебе, чтобы было мирно, было добро в твоей жизни, и все получалось", - сказал министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.