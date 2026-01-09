Глава Минтранса исполнил мечту мальчика побывать в студии телеканала "Москва-24"

Для школьника провели экскурсию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний" осуществил новогоднюю мечту 11-летнего москвича Дениса - побывать на телестудии канала "Москва-24".

Воплотить мечту мальчика в жизнь также помог главный редактор телеканала "Москва-24" Дмитрий Щугорев. Он лично провел для Дениса экскурсию, показав все самые интересные места. Школьник побывал в ньюсруме, посетил студию, где проводятся интервью, и смог посидеть на местах оператора и ведущего. Больше всего мальчику понравилась новая компьютерная студия телеканала.

"Не думали, что желание сбудется, но оно сбылось. Мы счастливы", - поделилась эмоциями мама Дениса Светлана, которой также удалось посетить студию вместе с сыном.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.