Мантуров исполнил новогоднее желание мальчика посетить крейсер "Аврора"

Кроме того, Алексей побывал в главном здании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров осуществил мечту семилетнего Алексея из города Арзамаса, который хотел побывать на крейсере "Аврора".

Вместе с мамой мальчик отправился в Санкт-Петербург, где посетил филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере "Аврора". Мальчику провели экскурсию по кораблю-музею и рассказали историю крейсера.

Также во время своей поездки Алексей посетил музей-подводную лодку Д-2 "Народоволец" - это один из первых подводных кораблей, построенных в СССР. Мальчику также удалось принять участие в церемонии полуденного выстрела на бастионе Петропавловской крепости. Кроме того, Алексей посетил главное здание Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.