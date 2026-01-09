Новак и Цивилев исполнили мечты детей в рамках "Елки желаний"

Георгий хотел побывать на концерте органной музыки, а желанием Максима было получить подарочный набор шахмат

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак исполнил новогоднее желание 12-летнего Георгия Галайчука из Ставрополя, который мечтал побывать на концерте органной музыки, сообщили в правительстве.

"Учится в музыкальной школе по классам "Эстрадное пение" и "Фортепиано", интересуется медициной, техникой массажа, разводит дождевых червей, кур и кошек", - рассказали об увлечениях мальчика в правительстве.

Георгий смог посетить Московский международный Дом музыки, концерт органной музыки "Christmas Гранд Орган-Гала".

Министр энергетики России Сергей Цивилев в свою очередь исполнил желание 14-летнего Максима Дегтярева, который мечтал о подарочном наборе шахмат.

"Глава Минэнерго не только исполнил желание мальчика - подарил шахматный набор, но и организовал для него уникальную поездку в Музей шахмат. Директор музея Дмитрий Олейников провел для мальчика экскурсию по экспозиции музея и показал редкие и уникальные экспонаты в коллекции", - добавили в кабмине.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.