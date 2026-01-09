Чернышенко помог подростку побывать в роли губернатора в рамках "Елки желаний"

Ратмир вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских посетил социальные учреждения региона

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил заветное желание 15-летнего Ратмира из Ульяновска, который загадал побывать в роли губернатора. Открытку-шарик с мечтой подростка Чернышенко снял с благотворительной "Елки желаний".

В рамках акции Ратмир вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских посетил социальные учреждения региона. Так, детском доме они посмотрели концерт воспитанников и поздравили их с праздниками, в роддоме - оценили инфраструктуру, пообщались с роженицами и врачами. Кроме того, Ратмир побывал в кабинете губернатора и узнал подробности о его ежедневной работе.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.