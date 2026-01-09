В школах Запорожской области в 2025 году открыли девять "парт героев"

Также в регионе создали музей, посвященный специальной военной операции

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Девять "парт героев" было установлено в школах Запорожской области в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки региона.

"В целях увековечения памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества, включая героев и участников специальной военной операции, в образовательных организациях в 2025 году открыто девять "парт героев", один музей, посвященный специальной военной операции. В 52 образовательных организациях открыты стенды героя, в 20 - стена памяти", - сообщили в министерстве.

Кроме того, на территории среднеобразовательной школы №19 в Мелитополе был создан мурал, посвященный разведчику Павлу Судоплатову.