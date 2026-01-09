Долина планирует передать ключи от проданной квартиры 9 января

Встреча запланирована на вторую половину дня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в столичном районе Хамовники, которую у нее ранее приобрела Полина Лурье, во второй половине дня 9 января.

Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

"Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня", - сказала она.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко подтвердила ТАСС, что Долина освободила жилплощадь.

Представитель певицы Сергей Пудовкин не ответил на вопрос ТАСС о том, будет ли певица лично участвовать в передаче ключей. По словам адвоката Свириденко, по закону вместо нее это может сделать уполномоченное артисткой лицо.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.