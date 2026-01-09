Володин рассказал о включении периода ухода за детьми в страховой стаж

Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через "Госуслуги"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закон, согласно которому теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет без каких-либо ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

"1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ). Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет - без каких-либо ограничений. Ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более 6 лет. Что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми", - отметил он.

Володин пояснил, что в случае рождения двойни или тройни у женщины, периоды ухода за каждым ребенком при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться. Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через "Госуслуги". Выходящим на пенсию после 1 января 2026 года все периоды зачтутся автоматически, добавил председатель ГД.

Он подчеркнул, что вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе Госдумы. За 2025 год по этой повестке было принято девять законов, а также еще восемь, которые направлены на охрану здоровья.

По его словам, число многодетных семей в России за последние два года выросло на 17,4% и на конец ноября 2025 года их насчитывалось 2,89 млн, что на 8,8% выше показателей 2024 года. В этих семьях, как указывает Володин, растет свыше 9,2 млн детей.

"Важно создавать условия, чтобы многодетных семей в России становилось как можно больше. От решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны", - заключил председатель Госдумы.