Вторую редакцию регстандарта адаптации импатриантов представят в 2026 году

В новой версии учтут опыт, полученный при внедрении стандарта в пилотных регионах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обновленную редакцию регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов представят в 2026 году. Новая версия будет доработана с учетом опыта внедрения стандарта в пилотных регионах, сообщила ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов - важнейший инструмент, позволяющий формировать оптимальный пользовательский путь иностранцев, переезжающих по 883-му и 702-му Указам [президента РФ] на постоянное место жительства. Это комплекс современных управленческих практик, направленных на организацию и оптимизацию работы с иностранными переселенцами. Сейчас на основе результатов пилотного внедрения началась разработка второй редакции регионального стандарта. В 2026 году она будет завершена с учетом опыта не только пилотов, но также и тех регионов, которые присоединятся к внедрению положений регионального стандарта в этом году", - сказала она.

Чупшева напомнила, что внедрение стандарта началось с марта 2025 года в девяти пилотных регионах - Москве, Московской, Новгородской, Нижегородской, Псковской, Калужской, Самарской, Владимирской и Липецкой областях. Она отметила, что по итогам этой работы были определены три основных подхода по работе с импатриантами. "Например, в Москве было принято решение о создании отдельной организации - АНО "Развитие человеческого капитала", в Московской области - [было решено] наделить дополнительным функционалом государственный орган - министерство социального развития, в Псковской области - институт уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе", - добавила глава АСИ.