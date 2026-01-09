В Приморье спасли двух амурских тигрят, оставшихся без матери

Малышам оказали первую помощь

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Тигрят, оставшихся без матери, спасли в Приморье. Малыши истощены, сообщает пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника.

6 января в администрацию Сихотэ-Алинского заповедника поступила информация от очевидцев, заметивших четырех маленьких тигрят у дороги между селом Амгу и поселком Терней. 7 января сотрудники Министерства совместно с инспекторами заповедника отправились на место, чтобы оценить ситуацию и, в случае необходимости, отловить тигрят. Двух тигрят обнаружили уже без признаков жизни - малыши погибли от переохлаждения. Тела животных направлены на экспертизу, которую проведут специалисты Центра "Амурский тигр".

"Поиск оставшихся котят занял весь день. И все же, в результате слаженных действий, тигрят удалось найти и привезти в Терней. Здесь специалисты заповедника совместно с главным врачом Тернейской ветстанции, оказали малышам первую помощь: тигрят необходимо было согреть и снять обезвоживание. Сейчас малыши находятся под пристальным наблюдением специалистов реабилитационного центра "Тигр", и хотя еще рано говорить, что с тигрятами все будет хорошо, есть повод для осторожных оптимистичных прогнозов", - говорится в сообщении.