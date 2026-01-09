Московские аэропорты продолжают работу в снегопад

За ночь они обслужили 135 рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/ Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на аномальный снегопад в Москве и области. Об этом сообщили в Росавиации.

"В период с 00:01 до 08:00 мск указанные воздушные гавани обслужили суммарно на прилет и вылет 135 рейсов", - говорится в сообщении. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в условиях непогоды.

На запасные аэродромы ночью ушло два борта. В аэропортах проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос (только с 19:00 до 07:00 мск 8-9 января - 29 раз). "Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период. В связи с этим есть корректировки в расписании полетов. Два воздушных судна в течение минувшей ночи "ушли" на запасные аэродромы", - отмечает Росавиация.

Пассажиров в случае задержек рейсов будут обслуживать в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, по которым им регламентировано предоставление еды и напитков, а также размещение в гостинице. В Росавиации и подведомственной агентству госкорпорации по ОрВД продолжают проактивно следить за деятельностью аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.