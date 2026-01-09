В Белоруссии для ликвидации последствий снегопада задействуют вездеходы и БТР

Также для уборки снега будут закрывать некоторые участки дорог, в том числе областного и республиканского значения

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков поручил задействовать тяжелую технику, включая вездеходы и БТР, для ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба МВД по итогам селекторного совещания.

В частности, по указанию главы ведомства личный состав Госавтоинспекции и тех подразделений, которые задействованы при наведении порядка на дорогах и устранении последствий стихии, переведены на усиленный вариант несения службы. На базе Главного управления ГАИ развернут республиканский оперативно-ситуационный штаб, а также аналогичные штабы в регионах. Помимо сотрудников Госавтоинспекции, в них включены представители иных подразделений милиции общественной безопасности, а также внутренних войск. Поставлена задача оперативно провести ревизию имеющейся спецтехники. Вся она поступает в распоряжение ГАИ.

"Иван Владимирович [Кубраков] поручил руководству внутренних войск максимально вывести на дороги тяжелую технику (вездеходы, БТР, "Волат", "Тигр" и так далее) для содействия коммунальным службам в уборке снега и попавшим в затруднительную ситуацию гражданам", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, некоторые участки дорог, в том числе областного и республиканского значения, будут закрываться. "Лучше закрыть, почистить, чем в плену окажется большое количество транспорта. С учетом сложившейся ситуации все личные автомобили с дворовых территорий и обочин должны быть убраны. Бесхозные будут эвакуированы", - отметил министр.