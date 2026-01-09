Кравцов помог подростку из Москвы побыть учителем в рамках "Елки желаний"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил заветное желание 14-летней Полины из Москвы, которая загадала побывать в роли учителя. Открытку-шарик с мечтой подростка министр снял с благотворительной "Елки желаний".

Полина побывала в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), где ей подробно рассказали о профессии учителя. Кроме того, у девушки была возможность пообщаться со студентами 4-го курса, чтобы узнать больше о профильном обучении преподавателей. В мероприятии также принял участие ректор вуза Алексей Лубков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.