В Невельском округе Псковской области в 50 населенных пунктах отключился свет

По словам главы округа Олега Майорова, производственное отделение "Южные электрические сети" перевели на усиленный режим работы

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксированы в 50 населенных пунктах Невельского округа Псковской области, сообщает глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале. На территории сильный ветер и метель.

"На территории Невельского муниципального округа резко ухудшились погодные условия, наблюдается шквалистый ветер, метель. По состоянию на 10 часов утра [мск] зафиксировано отключение электроэнергии в 50 населенных пунктах, около 400 абонентов остались без света", - указано в сообщении.

Производственное отделение "Южные электрические сети" переведено на усиленный режим работы, работают пять бригад.

В округе резко осложнилась обстановка на дорогах. В связи с заносами основное внимание дорожников сосредоточено на магистральных улицах и дорогах, социально значимых маршрутах.

"Уважаемые водители и пешеходы, прошу вас быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах, - добавил глава. - Для мониторинга и координации действий рабочая группа при Администрации округа работает в постоянном режиме".