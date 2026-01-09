В Саратовской области открыли движение на трех участках дорог

Ограничения сняли из-за улучшения погодных условий

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Ограничение движения снято на трех участках федеральных автодорог Саратовской области в связи с улучшением погодных условий, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

"Подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР "Нижне-Волжское" информирует, что 9 января 2026 года с 07:00 (06:00 мск) отменено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области", - указано в сообщении.

Это участок трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со 160-го по 317-й км, Р-208 со 272-го по 299-й км на границе с Казахстаном, а также отрезок дороги Р-158 с 529-го по 617-й км между Нижним Новгородом и Саратовом. Ограничения сняты в связи с улучшением погодных условий.

"Ограничение движения для маршрутных транспортных средств продолжаются на двух участках федеральных автомобильных дорог Саратовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями - туман, ограничена видимость менее 50 м", - отмечено в сообщении.

Они касаются участка дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 317-го по 428-й км и М-4 "Дон" на участке Тамбов - Волгоград - Астрахань с 708-го по 594-й км. Кроме этого, с 10:00 мск из-за тумана введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участке дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 317-го по 672-й км.