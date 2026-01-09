В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты

Ответственными назначили Минздрав и Росздравнадзор

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские власти будут более тщательно контролировать клиники, где делают аборты. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными назначены Минздрав и Росздравнадзор. Они должны будут разработать документ, который закрепит порядок усиления контроля.

Согласно плану, достичь результатов и разработать проекты необходимых документов нужно будет уже в этом году.