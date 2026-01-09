В Киеве более полумиллиона потребителей остались без электроснабжения

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 500 тыс. потребителей в Киеве остались без электроснабжения после серии взрывов, прогремевших ранее в городе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро - и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитыванию более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры", - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко добавила, что без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в "отдельных населенных пунктах в большинстве областей" Украины.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. В свою очередь Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры столицы оказались обесточены.

Воздушная тревога действовала сегодня на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с водой и светом в городе.