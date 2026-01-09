El País: занимаемое Русским музеем в Малаге пространство сократилось

По данным издания, произведения, связанные с Россией, остаются лишь в бывших залах временных выставок, которые занимают около трети первоначальной площади

МАДРИД 9 января. /ТАСС/. Пространство, занимаемое Русским музеем в испанской Малаге (автономное сообщество Андалусия), заметно сократилось по сравнению с площадью, изначально отведенной культурному учреждению. Об этом сообщила газета El País.

По ее версии, произведения, связанные с Россией, остаются лишь в бывших залах временных выставок, которые занимают около трети первоначальной площади. Главные залы были преобразованы в новое пространство - Malaga Espacio Expositivo Tabacalera, где, по данным местной мэрии, будут демонстрироваться экспозиции "разного происхождения и тематики".

Городские власти объясняют это сокращением числа посетителей и нехваткой частных коллекций для выставок, поскольку отношения с Русским музеем в Санкт-Петербурге были прекращены.

Первый в Европе филиал Русского музея открылся в Малаге в 2015 году. Он расположен в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики) общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Все расходы по открытию взяла на себя испанская сторона.