В ДНР завершат капремонт нескольких образовательных и культурных объектов

На 2027 год запланировали обновление, в частности, Донецкой государственной академической филармонии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт нескольких объектов культуры и образования, среди которых библиотеки, творческие центры и дворцы культуры, планируется завершить в 2026 году в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В 2026 году завершим капитальный ремонт центра творческих инициатив "Юность" в Волновахе и Дворца культуры в Новотроицком Волновахского муниципального округа, центральных детских библиотек в Горловке и Тельманово. В планах восстановить порядка 30 учреждений культуры по всей Республике. В рамках национального проекта "Семья" проводим модернизацию Донецкого республиканского академического театра кукол и визитной карточки Новоазовского округа - музея полярного исследователя Георгия Седова", - написал он.

На 2027 год запланирован капитальный ремонт Донецкой государственной академической филармонии и одного из зданий Донецкого республиканского художественного музея.

"В минувшем году открыли после масштабной реконструкции Мариупольский русский драматический театр, обновили техническую базу в Донецкой муздраме, поставили новое оборудование в Донецкую филармонию, открыли модельные библиотеки нового поколения в Макеевке, Енакиево, Дебальцево, Шахтерске, Володарском округе, отремонтировали и оснастили 57 культурно-досуговых учреждений, 47 библиотек и детских школ искусств", - написал Пушилин.