Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме очищают улицы от снега

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме ведут работу по очистке улиц от снега и их противообледенительной обработке. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме, в них задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний", - сказали в комплексе со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова. В частности, коммунальщики в цикличном режиме проводят сплошное механизированное прометание улиц и противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. "Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", - пояснили в комплексе через свой официальный Telegram-канал.

Здесь особо обратили внимание на тот факт, что снегопад сопровождается ветром с порывами до 18 м/с, в связи с чем к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Также в течение светового дня организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - проинформировали в комплексе.

В этой связи власти снова призвали автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду, а если это невозможно - быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона.

Синоптики отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. "Под сомнением и рекорд суточной суммы осадков января, составляющий 23 мм и зарегистрированный в 1970 году", - поясняли в Гидрометцентре РФ.

Из-за непогоды в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, что означает опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Причиной интенсивных осадков синоптики называют влияние средиземноморского циклона.