На пути из Крыма задерживается один поезд

Время задержки составляет 2,5 часа
09:44

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Один поезд "Таврия" задерживается в пути следования, сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По данным перевозчика, днем 8 января задерживались шесть поездов "Таврия" на пути в Крым и из него, к вечеру четверга число задерживающихся поездов сократилось до трех, к утру пятницы - до двух.

"В пути следования задерживается один поезд "Таврия". Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 12:00 мск поезд №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправившийся в рейс 7 января, задерживается на 2,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании. 

