В Смоленской области без света остались жители 22 муниципальных образований

Отключение электроэнергии произошло из-за сильного ветра, снега и метели

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Отключение электроэнергии из-за сильного ветра, снега и метели зафиксировали в 22 муниципальных образованиях Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с) на территории Смоленской области имеются отключения электроэнергии в 22 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Проблемы с электроснабжением возникли в Смоленске, а также в 21 муниципальном округе.

Ранее ГУ МЧС по Смоленской области сообщало, что 9 и 10 января в регионе ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.