В Московском регионе предупредили о задержках заказов из-за непогоды

Синоптики ранее отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сервисы доставки, в том числе "Яндекс лавка", "Яндекс еда" и "Самокат", предупреждают пользователей о задержке доставки заказов в Москве и области из-за погодных условий, убедился корреспондент ТАСС.

"За окном снег - время доставки может увеличиться", - оповещает сервис "Яндекс еда".

В приложении "Самоката" также опубликовано предупреждение: "Ну и метель! Заказы могут задерживаться". "Сколько снега! Заказы сегодня могут задерживаться", - отмечается в сообщении "Яндекс лавки".

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. Синоптики отмечали, что за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%.