Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи превысила 600 машин

Время ожидания составляет более двух часов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи превысила 600 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сводке на 13:00 мск.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

По данным канала, очередь начала собираться с 08:00 мск.