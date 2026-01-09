В аэропортах Северо-Запада задержали несколько московских рейсов

В частности, в Калининграде вылета ожидают семь самолетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Несколько рейсов из Москвы и в Москву задержаны в аэропортах Северо-Западного федерального округа, согласно онлайн-табло аэропортов. В Калининграде на прилет задерживаются 12 рейсов, на вылет 7, также задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В Мурманске вылета ожидают пять самолетов в разные аэропорты Москвы, на прилет задерживаются шесть рейсов, задержан рейс из Санкт-Петербурга. В Архангельске на прилет и вылет в Москву задержаны по одному рейсу в связи с поздним прибытием самолета.