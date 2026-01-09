В аэропорту Тюмени отменили четыре рейса

Еще пять задерживаются

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Отмена четырех рейсов и задержка еще пяти на прилет и вылет произошла в аэропорту Тюмени. Время задержки колеблется от нескольких часов до более 18.

По данным онлайн-табло, отменены два рейса из Тюмени в Москву (Шереметьево), а также два из Москвы (Шереметьево) в Тюмень, которые должны были быть выполнены 9 января. Также задерживается вылет самолета из Тюмени в Дубай (ОАЭ) почти на 10 часов. Кроме того, задерживается прилет самолета по аналогичному направлению - примерно на 10 часов, а также вылет самолета из Тюмени в Москву (Внуково) примерно на 2 часа, Самару примерно на 30 минут и Ташкент - более чем на 18 часов.

По данным Гидрометцентра, до 21:00 9 января в Московском регионе суточное количество выпавших осадков может составить 25 мм, а прирост снега - 35 см. По прогнозу, за 12 часов в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, в Подмосковье - 40%. Суточное количество осадков с большой долей вероятности может побить рекорд 1976 года со значением в 12,9 мм. В Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень: опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий.