На Кубани восстановили сети после непогоды

Для восстановления понадобилось девять дней
10:26

КРАСНОДАР, 9 января. /ТАСС/. Энергетикам понадобилось девять дней, чтобы полностью восстановить сети в Краснодарском крае, поврежденные снегопадом 31 декабря, сообщил оперштаб региона.

"В Краснодарском крае восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах после массовых отключений, которые произошли 31 декабря из-за налипания мокрого снега на провода и деревья. Последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района, где были повреждены подводящие к поселкам линии электропередачи в труднодоступных местах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий непогоды круглосуточно были задействованы тысячи специалистов, свыше 130 аварийных бригад электросетевых компаний.

"Всего без света в период массовых отключений находились более 108 тыс. жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевического, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток", - отметили в оперштабе. 

