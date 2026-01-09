Адвокат Долиной объяснила, почему певица не явилась на передачу квартиры Лурье

По словам Марии Пуховой, Лариса Долина в настоящее время находится не в России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не явилась на передачу проданной квартиры ее новой хозяйке Полине Лурье, так как в настоящее время находится не в России. Об этом ТАСС заявила адвокат Долиной Мария Пухова.

"Лариса Александровна в настоящее время не находится в России, а в ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. Она хочет дождаться возвращения Долиной", - сказала Пухова.

Лариса Долина планировала передать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники во второй половине дня 9 января. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что у пришедших на передачу представителей певицы не было соответствующих полномочий. Из-за этого процесс приема-передачи не состоялся. В свою очередь защита Долиной сообщила, что Лурье отказалась принять квартиру певицы из-за неточности в акте приема-передачи.